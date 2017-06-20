Петербургские шаттлы перевезли 30 тысяч болельщиков на матч Россия — Новая Зеландия

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Санкт-Петербург, 20 июня. В день футбольного матча Россия-Новая Зеландия, прошедшего 17 июня, петербургские шаттлы перевезли 30 тысяч пассажиров по маршруту к стадиону «Санкт-Петербург Арена».

«Пассажиравтотранс» отчитался о работе по перевозке болельщиков 17 июня, когда команда России играла с Новой Зеландией – порядка 30 тысяч пассажиров воспользовались услугами петербургских шаттлов. Известно, что двухсекционные автобусы с Крестовского острова двигались с интервалом в 30 секунд. Для обеспечения такого большого пассажиропотока были задействованы 150 автобусов общей вместимостью в 170 человек.

Болельщики после победного матча отечественной сборной возвращались на станции метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская», «Площадь Восстания» и аэропорта «Пулково». 22 июня на петербургском стадионе пройдет следующий матч – болельщики Камеруна и Австралии смогут рассчитывать на перевозку шаттлов Кубка Конфедераций, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».