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Новороссия
ВСУ выпустили по территории ЛНР более 120 боеприпасов за сутки
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ВСУ выпустили по территории ЛНР более 120 боеприпасов за сутки

14:00  20 Июня 2017
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ВСУ выпустили по территории ЛНР более 120 боеприпасов за сутки

Луганск, 20 июня. Ситуация в районе линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться напряженной. По данным народной милиции ЛНР, за сутки ВСУ выпустили по территории республики свыше 120 боеприпасов.

Как сообщил журналистам подполковник Андрей Марочко, украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня. 

«По территории республики было выпущено 124 снаряда, мины и гранаты. Жертв среди мирного населения нет», — добавил он. 

ВСУ выпустили по территории ЛНР более 120 боеприпасов за сутки

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины длится уже более трех лет. Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР после того, как республики заявили о своей независимости.

#марочко
Алексей Громов
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