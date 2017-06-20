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Политика
Путин назначил своего представителя при рассмотрении конвенции СЕ по спорту
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Путин назначил своего представителя при рассмотрении конвенции СЕ по спорту

16:00  20 Июня 2017
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Путин назначил своего представителя при рассмотрении конвенции СЕ по спорту

Москва, 20 июня. Глава российского государства Владимир Путин определился с кандидатурой своего представителя при изучении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса об утверждении конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. Текст соответствующего распоряжения размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

Путин назначил статс-секретаря, заместителя главы министерства спорта России Наталью Паршикову.

Отметим, что до 2008 года Паршикова являлась главой аппарата Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту.

#путин #россия #паршикова
Дана Балан
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