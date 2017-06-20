Опять что-то требуют: Пушков перенаправил претензии «Нафтогаза» в Норвегию

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Москва, 20 июня. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на просьбы «Нафтогаза Украины» ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».

По словам главы украинской компании Андрея Коболева, США должны расширить ограничительные меры как можно скорее, поскольку строительство трубопровода противоречит интересам Украины и США, а также угрожает единству Европы.

«Нафтогаз опять что-то там требует. Чем раньше Россия избавится от газового транзита через Украину — тем лучше. Пусть в Норвегии газ покупают», — написал в ответ Пушков в своем микроблоге в Twitter.