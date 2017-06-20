Решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде в Госдуме назвали попыткой давления на РФ

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Ярославль, 20 июня. Очередное решение Европейского суда по правам человека, постановившего, что запрет гей-пропаганды среди несовершеннолетних является «дискриминационным», является политически мотивированным и представляет собой очередной пример давления на Россию. Об этом заявил в кулуарах XV Гражданского форума в Ярославле заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

«В отношении РФ они выбирают эти дела исключительно по политическому мотиву и признаку и пытаются оказать на нас политическое давление», — заявил Вяткин.

Депутат подчеркнул, что в России незыблем приоритет российских законов и Конституции РФ, а также постановлений Конституционного суда РФ, который, если это будет необходимо, может принять решение не прислушиваться к данному постановлению ЕСПЧ.

Напомним, сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека признал закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних дискриминационным, поскольку «рамки этих законов не были надлежащим образом определены и применялись они произвольным образом».