Украина не в состоянии заблокировать телеканалы ДНР в Донбассе

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Донецк, 20 июня. Украина не способна заблокировать вещание телеканалов ДНР на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом заявил министр связи Донецкой народной республики Виктор Яценко.

«Украина всеми силами стремится заблокировать наши сигналы, но для этого у них, видимо, не хватает ни технических мощностей, ни материальных средств», – пояснил Яценко.

Он также добавил, что все попытки помешать вещанию телеканалов ДНР на территории Украины свидетельствуют о том, что Киев видит реальную угрозу в телепередачах, которые транслируют телеканалы республики.