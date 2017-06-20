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Происшествия
Молния ударила в летевший в Казань Boeing-737
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Молния ударила в летевший в Казань Boeing-737

14:06  20 Июня 2017
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Молния ударила в летевший в Казань Boeing-737

Москва, 20 июня. Летевший из Стамбула в Казань самолет авиакомпании Turkish Airlines вернулся в аэропорт вылета после удара молнии.

Инцидент произошел на борту Boeing 737–800 сразу после взлета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка. Чтобы выработать топливо, самолет сделал несколько кругов над посадочной полосой.

На борту лайнера находился 101 человек. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров отправили в Казань другим рейсом, сообщает Утро.ru.

Накануне молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси. Из-за потери управления воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт Ататюрка.

Катерина Михайлиди
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