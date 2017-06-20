Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Команда КВН «Город Пятигорск» ищет деньги для участия в Летнем кубке
Triangle Created with Sketch.

Команда КВН «Город Пятигорск» ищет деньги для участия в Летнем кубке

14:21  20 Июня 2017
1569

пятигорск

Пятигорск, 20 июня. Команде КВН «Город Пятигорск» необходима финансовая поддержка, в противном случае она не сможет должным образом подготовиться к борьбе за Летний кубок в Казахстане. Как сообщил источник ФАН, власти Ставропольского края оказывали материальную помощь команде только тогда, когда она базировалась в университете. Позднее глава региона помогал «Городу Пятигорску» в поисках спонсоров.

Собеседник ФАН отметил, что теперь это самостоятельная команда, практически не имеющая отношения к краю. Также артисты КВН ни разу не откликнулись на просьбу выступить на каких-либо ставропольских мероприятиях. Между тем администрация региона проводит Лигу Кавказа, где выделяют деньги молодым командам.

Несмотря на сложную ситуацию, «Город Пятигорск» надеется найти спонсора до старта юмористических соревнований.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть