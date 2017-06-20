Команда КВН «Город Пятигорск» ищет деньги для участия в Летнем кубке

В Избранное

Скопировать

Пятигорск, 20 июня. Команде КВН «Город Пятигорск» необходима финансовая поддержка, в противном случае она не сможет должным образом подготовиться к борьбе за Летний кубок в Казахстане. Как сообщил источник ФАН, власти Ставропольского края оказывали материальную помощь команде только тогда, когда она базировалась в университете. Позднее глава региона помогал «Городу Пятигорску» в поисках спонсоров.

Собеседник ФАН отметил, что теперь это самостоятельная команда, практически не имеющая отношения к краю. Также артисты КВН ни разу не откликнулись на просьбу выступить на каких-либо ставропольских мероприятиях. Между тем администрация региона проводит Лигу Кавказа, где выделяют деньги молодым командам.

Несмотря на сложную ситуацию, «Город Пятигорск» надеется найти спонсора до старта юмористических соревнований.