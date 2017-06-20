Джабаров назвал «фантастическую поддержку Украины» со стороны США сладким сном Порошенко

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Москва, 20 июня. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украина Петра Порошенко.

Сенатор отметил, что Порошенко, видимо, снится сладкий сон, что главной задачей для американцев является поддержка Украины. Президент Украины также сообщил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится раньше, чем с ним встретится президент России Владимир Путин.

Это указывает на то, подчеркнул Джабаров, что проблемы Украины не так важны для Трампа, и к встрече с Порошенко серьезно готовиться не надо, пишет RT. Ранее Петр Порошенко в своем Twitter написал, что «Украина имеет фантастическую поддержку со стороны США».