Курс доллара превысил 59 рублей впервые с марта

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Москва, 20 июня. Курс доллара США на Московской бирже поднялся выше 59 рублей впервые с 15 марта. Евро превысил отметку 66 рублей впервые с начала декабря. Таким образом, рубль начал заметное снижение к доллару и евро на фоне подешевевшей нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже снизилась на 1,8% — до 46,07 долларов за баррель. Цена фьючерса WTI на август на электронных торгах в Нью-Йорке снизилась на 1,8% — до 43,63 долларов за баррель.

На 13.20 по МСК курс доллара составил 59,22 рубля, что на 77,75 копеек выше уровня закрытия прошлых торгов. Евро при этом стоил 66,09 рублей, подорожав на 90,75 копеек, отмечает «Утро.ру».

Причиной падения рубля могло стать снижение интереса мировых инвесторов к операциям carry trades, отмечают эксперты.