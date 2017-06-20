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Не сдержал эмоции: журналист расцеловал грудь Ани Лорак во время премии «Муз ТВ»
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Не сдержал эмоции: журналист расцеловал грудь Ани Лорак во время премии «Муз ТВ»

13:45  20 Июня 2017
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Не сдержал эмоции: журналист расцеловал грудь Ани Лорак во время премии «Муз ТВ»

Москва, 20 июня. Украинская певица Ани Лорак была изрядно напугана выходкой журналиста, который выбежал на красную дорожку и набросился на звезду с поцелуями. Инцидент произошел во время церемонии вручения премий «Муз ТВ».

Позже мужчина, ставший причиной переполоха, заявил, что не смог сдержаться при виде женщины, которой давно восхищается, и совсем не держит зла на ее мужа, который пнул его, защищая супругу.

Столь вольное проявление чувств не оценило издание, на которое работает журналист, и уже на следующий день расторгло с ним договор, пишет «Инфореактор».

Добавим, что Ани Лорак была представлена в четырех номинациях «Муз ТВ». Но победить ей удалось только в одной: ее альбом «Разве ты любил?» стал, по версии премии, лучшим. 

#лорак
Алексей Громов
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