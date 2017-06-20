Мощный взрыв прогремел в пригороде Стамбула

В Избранное

Скопировать

Стамбул, 20 июня. Мощный взрыв прогремел в одном из зданий в пригороде Стамбула — районе Мальтепе. Информацию о взрыве распространило турецкое агентство Ihlas.

Известно, что взрыв прогремел в одном из офисов, расположенных в преимущественно жилом и курортном районе. Взрыв разрушил офис и повредил стоявшие перед ним автомобили. Место происшествия оцеплено полицией, работают сотрудники пожарных и спасательных служб. На данный момент информация о пострадавших в результате взрыва не поступала, причина взрыва также неизвестна.