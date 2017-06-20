Ученые рассказали, как Сфера Дайсона поможет найти пришельцев

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Тбилиси, 20 июня. Грузинский астрофизик Заза Османов из Свободного университета считает, что сферические структуры, подобные Сфере Дайсона, помогут обнаружить следы братьев по разуму.

Возможно, в будущем человечество сможет построить вокруг Солнца электростанцию типа Сферы Дайсона, которая сможет поглощать энергию звезды и направлять ее на благо человека. Ученые не исключают, что многие цивилизации на других планетах уже достигли необходимого уровня технического прогресса, чтобы обнаружить подобные структуры и связаться с Землей.

По мнению грузинского ученого Заза Османова из Свободного университета в Тбилиси, создать гигантскую Сферу Дайсона довольно сложно, поэтому проект Кольца Дайсона или Пульсары представляются более реальными. Благодаря концентрированному электромагнитному излучению, космический феномен будет заметен на самые дальние расстояния.