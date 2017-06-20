Ученые рассказали, как Сфера Дайсона поможет найти пришельцев
Тбилиси, 20 июня. Грузинский астрофизик Заза Османов из Свободного университета считает, что сферические структуры, подобные Сфере Дайсона, помогут обнаружить следы братьев по разуму.
Возможно, в будущем человечество сможет построить вокруг Солнца электростанцию типа Сферы Дайсона, которая сможет поглощать энергию звезды и направлять ее на благо человека. Ученые не исключают, что многие цивилизации на других планетах уже достигли необходимого уровня технического прогресса, чтобы обнаружить подобные структуры и связаться с Землей.
По мнению грузинского ученого Заза Османова из Свободного университета в Тбилиси, создать гигантскую Сферу Дайсона довольно сложно, поэтому проект Кольца Дайсона или Пульсары представляются более реальными. Благодаря концентрированному электромагнитному излучению, космический феномен будет заметен на самые дальние расстояния.