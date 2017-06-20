Даръа: армия Сирии атаковала позиции «Джебхат ан-Нусры» на западе провинции

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Даръа 20 июня. Правительственные войска зачистили от боевиков базу противовоздушной обороны к западу от Даръа.

Сирийской информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что сирийские силовики возобновили наступление на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) после 48-часового режима прекращения огня, объявленного Минобороны Сирии.

Отмечается, что сирийские военные нанесли порядка 30 авиационных ударов по джихадистам в районах Даръа Аль-Балад и Тарик Аль-Сад. Командование ВС САР намерено в ближайшее время вывести группировку войск к южным районам провинции для того, чтобы установить контроль над сирийско-иорданским участком границы.