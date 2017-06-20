Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

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Ижевск, 20 июня. Страшное ДТП произошло в Дебесском районе Удмуртии: три человека, включая ребенка, погибли после того, как легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Как стало известно, авария случилась в 02.30 на подъезде к Перми. Так, автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 35-летний водитель, вылетел с дороги и опрокинулся. В результате смертельные травмы получили находящиеся на заднем сидении легковушки пассажиры: молодой человек 1991 года рождения, девятилетняя девочка и женщина 1978 года рождения. С тяжелыми травмами были доставлены в больницу водитель и 22-летний пассажир.

Позже выяснилось, что водитель ВАЗа не имел прав на управление транспортными средствами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, 11 июня на 113-м километре автодороги М-7 «Волга» в результате столкновения двух микроавтобусов и легкового автомобиля погибли два человека.