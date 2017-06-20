Ковалев оценил свои шансы на победу в третьем поединке с Уордом

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Лас-Вегас (штат Невада, США), 20 июня. Российский боксер Сергей Ковалев намерен добиться признания недействительным исход второго боя и планирует встретиться с американским боксером Андре Уордом в третий раз.

По словам 34-летнего россиянина, у него нет ни малейших претензий к оппоненту, однако есть вопросы к работе рефери, поскольку во время боя он обращал внимание судьи на то, что Уорд наносит удары ниже пояса. Впрочем, реакции судьи на ринге Ковалев так и не дождался.

«В восьмом раунде Уорд три раза подряд повторил свой грязный трюк, что и выбило меня из колеи. Конечно, судья должен был дать мне паузу на восстановление и предупредить соперника о грязном ведении поединка. Но вместо этого он остановил поединок, засчитав мне поражение», — передает слова боксера газета «Известия».

Ковалев подчеркнул, что хочет еще одного реванша и надеется, что третий поединок пройдет честно, добавив, что именно в честной борьбе он точно победит.

Ранее Уорд заявил, что не видит смысла в третьем поединке.