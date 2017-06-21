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Михалков встал на защиту фильма «Матильда»
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Михалков встал на защиту фильма «Матильда»

8:58  21 Июня 2017
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Михалков встал на защиту фильма «Матильда»

Москва, 20 июня. Режиссер Никита Михалков назвал безумием скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Взять и запретить, потому что тебе не нравится картина, это безумие. Тем более что ты ее не видел. В этом есть перекос, и он неумный. Я сам буду иметь мнение, когда посмотрю картину», — подчеркнул Михалков в интервью изданию «Интерфакс».

Он также раскритиковал действия депутата Государственной думы Натальи Поклонской, которая отказалась смотреть «Матильду».

Напомним, ранее стало известно о том, что фильм Алексея Учителя «Матильда» поступит в прокат в конце октября.

#михалков #матильда #учитель
Алексей Громов
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