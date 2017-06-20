Новая квартира Липницкой заставила ее поклонников поломать голову

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Российская фигуристка Юлия Липницкая накануне поделилась со своими подписчиками в соцсети «ВКонтакте» радостной новостью: девушка получила ключи от новой квартиры. Подписчики порадовались за спортсменку, но не могли не отметить, что за почти за полгода, которые девушка не делилась своими снимками в соцсетях, она заметно располнела.

Квартиру Липницкой пообещали за победу в командном турнире на Зимней олимпиаде в Сочи в 2014 году, передает «Ридус».

Как сообщила сама спортсменка, речь идет о жилом комплексе «Рассказово».

«Рядом лес, лесное озеро на территории, просторные дворы, красивая архитектура», — описала новое жилье фигуристка, отметив, что раньше, чем в 2018 году, получить квартиру не надеялась.

Девушка порадовалась высоким — 3,5 метра — потолкам, и достаточно большой площади нового жилья. Липницкая поделилась, что не хочет ставить в квартире много мебели.

Поклонники Липницкой же заметили, что девушка несколько располнела по сравнению с началом этого года: последние фото спортсменки в соцсетях появились в январе этого года. Некоторые предположили даже, что девушка может быть беременна.