Гражданин Украины с оружием и боеприпасами пытался въехать в ДНР

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Киев, 20 июня. Сотрудники украинской Госпогранслужбы задержали гражданина Украины, в машине которого было обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы и амуниция. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина на автомобиле Mercedes направлялся через КПП в Марьинке на территорию Донецкой народной республики. Во время оформления документов среагировала служебная собака, после чего пограничники решили провести более тщательный досмотр автомобиля.

В машине был обнаружен самозарядный нарезной охотничий карабин «Сайга МК», а также компоненты к нему, травматический пистолет, военная форма и оптические прицелы.