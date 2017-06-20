На службе у Америки: зачем Украина копает под «Северный поток — 2»

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев попросил Соединенные Штаты «наказать» компании, которые собираются участвовать в проекте «Северный поток — 2». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению представителя украинской газовой компании, трубопровод выгоден для Российской Федерации, а также создает риски для Украины и угрожает европейскому единству. Более того, отметил Коболев, любая независимая оценка указывает, что «Северный поток — 2» противоречит интересам Соединенных Штатов.

Как сообщала ранее Lenta.ru, 15 июня европейские инвесторы уже перечислили деньги на строительство газопровода «Северный поток-2». За несколько дней до этого заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил, что ведомство получило мандат на проведение переговоров с РФ по вопросу строительства второй ветки «Северного потока».

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что заявление Коболева не столько политическое, сколько экономическое. Сейчас политические заявления делаются, скорее, по инерции, прежней напряженности уже нет. На первый план выходит экономика. И очевидно, что газопровод «Северный поток — 2» ударит по транзитным возможностям Украины. И, соответственно, по способности «незалежной» шантажировать Россию и Европу поставками «голубого топлива» в Старый Свет.

«Новый газопровод практически полностью должен снять проблему ненадежного транзитера в лице Украины. Именно поэтому, несмотря на санкции, европейские компании и даже правительства европейских государств активно выступают за строительство газопровода. Вашингтон действительно может наложить санкции, которые затруднят строительство газопровода. Скорее всего, так оно и будет. Причина тут тоже больше экономическая. Штаты давно уговаривают европейские страны покупать в США сжиженный газ. Но его надо возить судами, к тому же придется потратиться на специальное оборудование. Сжиженный газ из Америки обойдется Европе значительно дороже, чем российский по газопроводу. Это все понимают», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, у США есть единственный способ уговора — политический. Не секрет, что Киев по многим вопросам руководствуется директивами Вашингтона. А глава «Нафтогаза», возможно, сделал свое заявление в том числе и под давлением газового лобби Соединенных Штатов.

«Что будет на практике? США, скорее всего, введут санкции. Это немного осложнит строительство газопровода. Но необходимые технологии есть у европейских компаний, строительство продолжится. А вот роль Украины как транзитной страны, несомненно, снизится. Жизнь, как говорится, идет своим чередом. Мы должны понимать, что все «козыри» носят временный характер. Сейчас Украина может шантажировать Москву и Брюссель, ставить свои условия. Но через несколько лет ситуация будет совершенно иной. После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» снизится и влияние США на Старый Свет», — подытожил Андрей Иванов.

Экономический и политический аналитик Владимир Соловейчик, беседуя с корреспондентом ФАН, заметил, что администрация Трампа заинтересована в ослаблении своих европейских конкурентов. «Также они хотят вытеснить с европейских рынков российские энергоресурсы, заменив импортируемый из РФ газ на импортируемый из США уголь. Украинские чиновники это знают и готовы предложить свои услуги американским властям в надежде на ответные «бонусы» материального толка. Полагаю, однако, что санкции против европейских кампаний введены сейчас не будут. Момент их применения для Трампа совсем невыгоден: не за горами парламентские выборы в ФРГ. Обострять обстановку и осложнять позиции канцлера Меркель власти США вряд ли сочтут целесообразным», — добавил Соловейчик.

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН подчеркнул, что Украина до сих пор остается страной-транзитером. И пока она таковой является, Украина имеет определенную ценность в контексте взаимоотношений России и Европы.

«Для Киева транзит — рычаг давления при переговорах и решении своих вопросов. Как только Украина данный статус потеряет, считаться с ней перестанут. «Северный поток-2» создает прямую угрозу этому. И украинскому руководству ничего не остается, кроме как просить помощи кураторов в лице США, чтобы строительство данного объекта было прекращено или приостановлено. Стоит отдельно обратить внимание на формулировку «этот трубопровод противоречит интересам США». Господин Коболев забыл, видимо, где находятся США и где будет проходить «Северный поток». И транзит газа в Европу без участия Украины противоречит только интересам Киева», — уверен Аркатов.

По мнению эксперта, подобные открытые призывы помощи к США вызывают только недоумение. Украинский кризис отошел на второй план. И сейчас Киев пытается сыграть на некоторых противоречиях в отношениях Европы и США, используя актуальную повестку санкций против России. И, конечно, привлечь к себе внимание, поскольку тема «незалежной» сейчас не так актуальна.