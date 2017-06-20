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Общество
Врио главы Карелии просит СК заняться выжившими в ЧП на Ладоге подростками
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Врио главы Карелии просит СК заняться выжившими в ЧП на Ладоге подростками

16:50  20 Июня 2017
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Врио главы Карелии просит СК заняться выжившими в ЧП на Ладоге подростками

Петрозаводск, 20 июня. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков призвал следствие проверить действия подростков, чье легкомыслие могло привести к ЧП на Ладожском острове. 

По мнению врио главы региона, этот случай является следствием легкомысленного поведения на воде и отсутствия спасательного оборудования. «Ребята, которые спаслись,  — они доплыли. Это чудо. Тем не менее, будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия», — приводит его слова пресс-служба.

Парфенчиков уточнил, что спастись удалось хозяину лодки и подростку, который управлял водным судном. 

Врио главы Карелии просит СК заняться выжившими в ЧП на Ладоге подростками

Напомним, на Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с четырьмя юношами и девушкой, чей день рождения они отмечали. По имеющейся информации, до берега добрались только двое. Все обстоятельства и причины ЧП расследуются в рамках уголовного дела.

Алексей Громов
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