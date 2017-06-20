Стала известна дата выхода сериала «Звездный путь: Дискавери»

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Лос-Анджелес, 20 июня. Появилась официальная дата выхода сериала «Звездный путь: Дискавери». Премьера нового сериала по вселенной всемирно известной космической саги состоится в воскресенье, 24 сентября.

До 5 ноября можно будет увидеть первые восемь серий. В январе 2018 года пройдет показ второго блока сезона, состоящего из семи эпизодов.

Первоначально планировалось, что премьера сериала пройдет в январе 2017 года, однако запуск одного из самых ожидаемых проектов перенесли по неизвестным причинам.

Главные роли в сериале «Звездный путь: Дискавери» исполнили Сонекуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Мишель Йео, Джейсон Айзекс, передает «Газета.ru».