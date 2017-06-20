Макрон принял добровольную отставку министра вооруженных сил

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Париж, 20 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник принял отставку министра вооруженных сил страны Сильви Гулар, которая попросила не переназначать ее в правительство.

Поводом послужило расследование, проводимое в отношении партии «Демократическое движение», в руководство которого входит Гулар. Согласно предварительным данным, членов этой партии назначали помощниками евродепутатов и выплачивали им зарплату, хотя на деле они не выполняли свои должностные обязанности.

Гулар заявила, что своим прошением об отставке она демонстрирует добрую волю. Напомним, что чиновница была назначена на пост министра обороны 17 мая.