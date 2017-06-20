Путин разрешил передавать внукам удостоверения к госнаградам

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Москва, 20 июня. Указ, нацеленный на уточнение круга наследников, которым могут быть переданы удостоверения к госнаградам, подписал во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, внуки награжденного посмертно также включаются в круг наследников. Сейчас в данный список включены только супруг (супруга), мать, отец, дочь или сын награжденного.

Напомним, ранее президент Российской Федерации своим указом продлил работу российского Фонда поддержки детей до конца 2020 года.