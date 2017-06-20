Киев готовит полет на Луну: перспективы размещения военных баз США на Украине

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Соглашение по безопасности с Соединенными Штатами Америки предусматривает в том числе размещение американских военных резервов на территории Украины, сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий. И это действительно так, Вашингтон может решиться на подобное, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Соглашение предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки», — отметил Парубий.

Ранее спикер Рады посещал с рабочим визитом США, где заявил об острой необходимости заключения Вашингтоном специального двустороннего соглашения по безопасности. Представитель украинского политической истеблишмента отметил, что практика таких договоренностей давно используется в США. Подобные документы были подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

«Дело в том, что весь украинский политический истеблишмент будет максимально раздувать ситуацию, связанную с визитом Порошенко в США и его последствиями. Украинские депутаты и чиновники будут объявлять себя и союзниками, и партнерами, и самой главной надеждой Европы. А что касается Парубия, то он совершенно не представляет, как устроены американские вооруженные силы и что такое военные резервы. Спикер Верховной рады просто высказывается о том, чего ему хотелось бы, в выражениях, которые ему доступны. Но искать реальный смысл в подобных заявлениях не стоит, потому что сейчас они могут заявить об организации совместной украинско-американской лунной экспедиции. Это будет соответствовать действительности ровно также, как размещение американских военных резервов на территории Украины. Да и резервов чего? Они подтягиваются к месту проведения военных операций, но, как мы помним, армия США в настоящее время не проводит в Европе никаких операций», — поясняет ситуацию Асафов.

Что касается упомянутого Парубием соглашения, то оно также дает прерогативное право на передачу оборонительного летального оружия. При этом представитель украинской политической элиты выразил надежду, что указанный вопрос разрешится в ближайшее время.

«Вообще, такой сценарий возможен. По соглашению с Киевом и игнорируя любые договоренности с Российской Федерацией, американцы могут взять и построить военную базу на территории Украины. Это возможный сценарий, который зависит в первую очередь не от Парубия и не от Порошенко, который с нетерпением ждет кратковременной встречи в формате drop in с Трампом, а от переговоров Путина со своим американским коллегой. Это длительный процесс, и Москве с Вашингтоном нужно совсем уж рассориться, чтобы американцы пошли на такой шаг. Но это большая и долгая история, которая обладает множеством измерений. Тем не менее в перспективе это возможно, хотя Россия явно будет против», — говорит Александр Асафов.

Ранее американский конгрессмен Рик Ларсен заявил, что конгресс намеревается обсудить вопрос включения в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия.

«Господин Парубий, как и Турчинов, Порошенко и Климкин, крайне недовольным последними договоренностями между Киевом и Пентагоном. Не с Госдепом, не с администрацией Трампа, а именно с Пентагоном. Договоренности такие: все вооружение впредь и отныне будет поставляться на условиях кредита либо за деньги, а не в рамках помощи, поддержки и обмена опытом. В Киеве хотят вернуть историю с бесплатными поставками — вот на что они надеются», — заключил политический аналитик.

Напомним, в начале мая Сенат США одобрил проект федерального бюджета до сентября 2017 года, который предусматривает не менее 410,456 миллиона долларов на помощь Украине. При этом отмечалось, что военное ведомство США может потратить 150 миллионов долларов на «предоставление помощи, включая военную подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике».

Москва не раз предостерегала США от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.