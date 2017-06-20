Последнюю пятиэтажку хрущевского периода сносят на северо-западе Москвы

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Москва, 20 июня. На северо-западе столицы начали сносить последний пятиэтажный дом, который был построен в первом периоде индивидуального домостроения.

Рабочие сносят здание при помощи специальных огромных ножниц, поливая обломки здания водой из пожарных гидрантов, чтобы образовавшаяся пыль как можно скорее осела и не причиняла неудобства жителям окрестных улиц, сообщает РИАМО.

Напомним, московский департамент градостроительной политики озвучивал планы по сносу зданий на текущий год. Всего в этом году в список вошли 63 дома.

Добавим, что первый период индустриального домостроения начался в 1957 году. Здания тогда строились без учета комфорта. Основной упор делался на скорость возведения и дешевизну. В народе такие дома были прозваны хрущевками. Главной целью советских властей было расселение бараков и коммуналок.