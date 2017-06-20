Путин подписал указ о продлении работы Фонда поддержки детей

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Москва, 20 июня. Президент Российской Федерации своим указом продлил работу российского Фонда поддержки детей до конца 2020 года. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале публикации правовой информации.

Указом президента, вступающим в силу со дня его подписания, срок существования Фонда поддержки детей изменяются на 2008 — 2020 годы. Ранее предполагалось, что этот государственный фонд завершит свою работу в конце 2017 года.

Учредителем Фонда поддержки детей является Министерство труда и социальной защиты населения РФ, а деятельность его направлена на разработку и совершенствование новых механизмов для сокращения уровня социальной незащищенности детей и семей с детьми и развивать новые эффективные методы работы с семьями, нуждающимися в помощи.