Очевидцы сообщили о стрельбе в здании правительства Абхазии
Сухум, 20 июня. В здании правительства Абхазии были слышны выстрелы. Как сообщает агентство «Абхазия-Информ», стрельба произошла возле кабинета председателя фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта Бадры Агрба.
Согласно приведенным данным, ЧП произошло в корпусе №3 по улице Званба, 9. Как сообщили сотрудники, работающие в корпусе, неизвестный открыл стрельбу примерно в 10.00.
В настоящее время устанавливается личность стрелявшего. По информации агентства, в «руководителя Фонда инвалидов стрелял ветеран войны, Герой Абхазии. Все живы».
Напомним, сотрудники правоохранительных органов Дагестана разыскивают злоумышленника, который бросил три гранаты во двор дома в Махачкале.