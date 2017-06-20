Очевидцы сообщили о стрельбе в здании правительства Абхазии

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Сухум, 20 июня. В здании правительства Абхазии были слышны выстрелы. Как сообщает агентство «Абхазия-Информ», стрельба произошла возле кабинета председателя фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта Бадры Агрба.

Согласно приведенным данным, ЧП произошло в корпусе №3 по улице Званба, 9. Как сообщили сотрудники, работающие в корпусе, неизвестный открыл стрельбу примерно в 10.00.

В настоящее время устанавливается личность стрелявшего. По информации агентства, в «руководителя Фонда инвалидов стрелял ветеран войны, Герой Абхазии. Все живы».

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Дагестана разыскивают злоумышленника, который бросил три гранаты во двор дома в Махачкале.