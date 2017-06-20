Свиней из Казахстана не пустят в Россию
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Москва, 20 июня. Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз всех видов жвачных животных из Казахстана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение вступило в силу 16 июня.
Под запрет также попал генетический материал и животноводческая продукция. Решение Россельхознадзора связано со вспышкой пастереллеза среди свиней в Карагандинской области Казахстана, сообщает «Парламентская газета».
Ранее глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт оценил убытки России от африканской чумы свиней за 10 лет в 5 млрд рублей.
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