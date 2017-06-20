Евросоюз изменит формат шенгенской визы для защиты от подделок

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Брюссель, 20 июня. Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, который устанавливает единый формат краткосрочных шенгенских виз.

В официальном сообщении Совета ЕС отмечается, что действующая визовая наклейка многократно использовалась мошенниками, которые пытались подделать документ.

Отметим, что наклейка шенгенской визы находилась в обращении около 20 лет.

Ожидается, что новый регламент будет подписан в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом. Впоследствии его опубликую в «Официальном журнале» Евросоюза.