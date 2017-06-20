Прокуратура попросила для Полонского восемь лет колонии

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Москва, 20 июня. Государственный обвинитель потребовал приговорить бизнесмена Сергея Полонского, подозреваемого в мошенничестве на 2,6 млрд рублей, к восьми годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. рублей.

Очередное слушание по делу Полонского проходит сегодня в Пресненском суде Москвы. Прокурор потребовал приговорить Полонского к восьми годам лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей. Максимальный срок заключения по статье, по которой судят Полонского, составляет десять лет.

Сам бывший коммерсант участия в слушаниях не принимает: его отстранили от слушаний за нарушение дисциплины. Полонский сможет появиться в суде только для последнего слова.

Напомним, Полонский обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков во время строительства жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Общая сумма ущерба оценивается в 2,6 млрд рублей.