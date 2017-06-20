Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Прокуратура попросила для Полонского восемь лет колонии
Triangle Created with Sketch.

Прокуратура попросила для Полонского восемь лет колонии

13:35  20 Июня 2017
600

Прокуратура попросила для Полонского восемь лет колонии

Москва, 20 июня. Государственный обвинитель потребовал приговорить бизнесмена Сергея Полонского, подозреваемого в мошенничестве на 2,6 млрд рублей, к восьми годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. рублей. 

Очередное слушание по делу Полонского проходит сегодня в Пресненском суде Москвы. Прокурор потребовал приговорить Полонского к восьми годам лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей. Максимальный срок заключения по статье, по которой судят Полонского, составляет десять лет. 

Сам бывший коммерсант участия в слушаниях не принимает: его отстранили от слушаний за нарушение дисциплины. Полонский сможет появиться в суде только для последнего слова. 

Напомним, Полонский обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков во время строительства жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Общая сумма ущерба оценивается в 2,6 млрд рублей. 

#полонский
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть