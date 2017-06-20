Путин поручил провести переговоры о военно-техническом сотрудничестве с Киргизией

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Москва, 20 июня. Президент Владимир Путин отдал распоряжение о проведении переговоров о развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией. Ранее такое предложение было выдвинуто правительством РФ.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении договора между РФ и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества, — указано в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. — Правительству РФ по завершении переговоров с киргизской стороной принять решение о подписании договора».

Напомним, вчера президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву для проведения переговоров на высшем уровне. Визит президента Атамбаева приурочен к 25-летию установления отношений между РФ и Киргизией.