Криминала нет: Аксенов ответил на претензии Счетной палаты по освоению ФЦП

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Симферополь, 20 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал претензии Счетной палаты России по освоению средств федеральной целевой программы (ФЦП), отметив, что у подрядчиков есть ряд сложностей, однако, «ничего криминального там нет».

Счетная палата проинспектировала реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», по итогам проверки ведомство констатировало — бюджет освоен на низком уровне, идет отставание по строительству 180 объектов, об этом ранее написал «Коммерсант». Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на претензии Счетной палаты, уточнив, что в середине прошлого года в программу вносились изменения.

«У нас там ничего криминального нет. Проблемы с освоением средств и дисциплиной подрядчиков есть, и мы эти вопросы не сглаживаем, более самокритично, чем мы, никто не работает», — сказал он, добавив, что крымское правительство признает свои недоработки.

В то же время Аксенов сослался на опыт освоения средств ФЦП в других субъектах страны, подчеркнув, что Крым «ничем особенным не отличается». Он пообещал скорректировать действия крымских властей и найти выход из положения.