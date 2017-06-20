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Россия
Росавиация пригрозила ограничить чартеры из-за непунктуальных перевозчиков
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Росавиация пригрозила ограничить чартеры из-за непунктуальных перевозчиков

15:11  20 Июня 2017
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Росавиация пригрозила ограничить чартеры из-за непунктуальных перевозчиков

Москва, 20 июля. Росавиация намерена ужесточить правила чартерных перевозок для недобросовестных авиакомпаний, которые регулярно задерживают авиарейсы. С таким предложением выступил во вторник глава ведомства Александр Нерадько.

По его словам, первым делом Росавиация планирует публиковать ежедневные списки задержанных рейсов, чтобы информировать пассажиров. Затем ведомство собирается провести проверки исполнения сертификационных и лицензионных требований перевозчиков. И, наконец, третий шаг — точечное ограничение программ чартерных перевозок, если авиакомпания продолжает срывать сроки рейсов.

«Мы в Росавиации считаем это издевательством над пассажирами, которые вынуждены в интересах чьего-то бизнеса терпеть неудобства», — подчеркнул Нерадько.

#нерадько
Геннадий Плющев
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