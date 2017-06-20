Губернатор рассказал о роли строящегося завода Mercedes в Подмосковье

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Москва, 20 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии закладки первого камня в строительство предприятия по производству Mercedes-Benz рассказал о роли немецких компаний в регионе.

По его словам, сегодня в Подмосковье праздничный день.

«В Московской области работает много немецких компаний, но у Mercedes особая роль. Спасибо Денису Мантурову за помощь и поддержку. Я уверен, что все получится, потому что это отличная идея», — передает слова Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил член правления подразделения немецкого концерна Маркус Шэфер, Россия входит в тройку по продажам авто премиум класса в мире. По его словам, Подмосковье — прекрасная площадка для осуществления проекта.

Кроме того, огромное внимание будет уделяться экологической составляющей производства.