Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Губернатор рассказал о роли строящегося завода Mercedes в Подмосковье
Triangle Created with Sketch.

Губернатор рассказал о роли строящегося завода Mercedes в Подмосковье

13:26  20 Июня 2017
218

Губернатор рассказал о роли строящегося завода Mercedes в Подмосковье

Москва, 20 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе торжественной церемонии закладки первого камня в строительство предприятия по производству Mercedes-Benz рассказал о роли немецких компаний в регионе. 

По его словам, сегодня в Подмосковье праздничный день.

«В Московской области работает много немецких компаний, но у Mercedes особая роль. Спасибо Денису Мантурову за помощь и поддержку. Я уверен, что все получится, потому что это отличная идея», — передает слова Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня»

Как отметил член правления подразделения немецкого концерна Маркус Шэфер, Россия входит в тройку по продажам авто премиум класса в мире. По его словам, Подмосковье — прекрасная площадка для осуществления проекта. 

Кроме того, огромное внимание будет уделяться экологической составляющей производства. 

#авто #mercedes-benz #воробьев
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть