Новости США: планы Госдепа на Россию, подрыв авторитета Трампа, принцесса Лея и тяжелые наркотики

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США, 20 июня. СМИ узнали о планах госсекретаря США Рекса Тиллерсона по восстановлению отношений с Россией, советник президента рассказал, как пресса пытается подорвать доверие американцев к Трампу, во время вскрытия в крови актрисы Кэрри Фишер нашли смесь тяжелых наркотиков. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

СМИ о планах Тиллерсона на Россию

В разработанном Госдепом США плане по налаживанию отношений с Москвой есть три пункта, касающиеся сотрудничества с РФ, сообщает BuzzFeed со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Во-первых, речь идет о предложении избегать действий, направленных против интересов США. Во-вторых, о сотрудничестве по проблемным вопросам международной политики (речь идет о ситуации в Северной Корее, кризисе в Сирии и о противодействии кибершпионажу), а в-третьих, в плане говорится о налаживании стабильных отношений с Кремлем.

Противостояние демократов и республиканцев

Демократы в Сенате США пытаются подорвать работу республиканцев над законопроектом по отмене и замене программы здравоохранения Obamacare, сообщает The New York Times. Они поклялись замедлить работу сената до максимума. Так как у демократов недостаточно голосов, чтобы предотвратить принятие закона, они могут только привлечь внимание общественности к тому, что республиканцы создают закон за закрытыми дверями без единого публичного слушания или публичной подготовки законопроекта. Демократы надеются, что республиканцы не успеют принять новый закон до 4 июля, а потом и до перерыва в работе сената в августе.

Модернизация правительства и кибербезопасность

Белый Дом в понедельник призвал руководителей технических компаний принять участие в работе президента Дональда Трампа по модернизации правительства, сообщает The Washington Post. «Наша цель — провести радикальную трансформацию технологий, используемых федеральным правительством, чтобы получить более качественные услуги для граждан и усилить защиту от кибератак», — сказал президент Дональд Трамп, добавив, что возможные изменения сэкономят стране один триллион долларов за 10 лет. Генеральный директор Apple Тим Кук и исполнительный председатель компании Alphabet Эрик Шмидт присутствовали на встрече, состоявшейся вчера вечером. Они обсуждали технологическую инфраструктуру, кибербезопасность и визы для иностранных рабочих.

Как сообщает US news, на той же встрече присутствовал и зять президента Джаред Кушнер, являющийся советником Белого дома. Он выступил с первым публичным заявлением после инаугурации Трампа. Кушнер говорил с генеральными директорами различных кампаний об обновлении правительственных технологий. Однако многих людей поразила не его речь, а скорее сам факт того, что Кушнер умеет говорить. Он известен своей нелюбовью к публичным выступлениям и старается говорить на камеру как можно меньше.

He speaks! Have you ever heard Jared Kushner's voice before? Here you go. pic.twitter.com/QKElf1bynn — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) June 19, 2017

Подрыв авторитета Трампа

Советник Трампа Дэвид Босси заявил, что СМИ пытаются уничтожить президентство Трампа и впервые «свести результаты выборов на нет», сообщает Fox News. Босси подчеркнул, что ранее никогда не видел такой кампании по подрыву веры в президента, и назвал Трампа жертвой конспирологов, бюрократов департамента юстиции и тех, кто устраивает утечки информации.

Убийство подростка

Жителя Вирджинии обвиняют в убийстве 17-летней мусульманки Набры Хассанен, сообщает BuzzFeed. Девушку насмерть забили бейсбольной битой. По данным полицейского департамента города Фейрфакс, группа подростков возвращалась в общину после ночной поездки в «Макдональдс». Между одним из подростков, ехавшим на велосипеде, и проезжавшим мимо водителем на красном авто завязалась словесная перепалка, после чего автомобиль заехал на тротуар и разогнал подростков. Когда друзья вновь собрались вместе, они заметили, что Набры не хватает. Тело девушки нашли в пруду на следующий день. Согласно первой версии полицейских, убийца забил ее до смерти на почве религиозной нетерпимости, но новые данные говорят о том, что это был приступ «ярости на дороге».

Принцесса Лея и «королевская доза наркотиков»

Во время вскрытия в крови у актрисы Кэрри Фишер были найдены следы героина, кокаина и экстази, сообщает The Washington Times.

В отчете, опубликованном в прошлую пятницу, было указано, что смерть Фишер наступила от апноэ во сне и «неопределенных причин». Однако в полном отчете о вскрытии, появившемся в понедельник, содержится более полная информация.

«Мисс Фишер скончалась от остановки сердца, которой предшествовало апноэ во сне в сопровождении рвоты, — цитирует отчет CBS News. — Исходя из имеющейся токсикологической экспертизы, мы не можем установить степень влияния множества веществ, обнаруженных в крови и тканях госпожи Фишер после ее смерти». Говоря простым языком, актриса захлебнулась собственными рвотными массами во сне.

Актриса Кэрри Фишер, прославившаяся своей ролью принцессы Леи в фильме «Звездные войны», умерла в декабре прошлого года.

Смерть студента Отто Уормбира

Президент Дональд Трамп прокомментировал смерть жителя Вайоминга, штат Огайо, Отто Уормбира, скончавшегося менее чем через неделю после освобождения из своего 17-месячного заключения в Северной Корее. «По крайней мере, мы вернули его домой, где он встретился с родителями. Они были так рады его видеть, несмотря на очень тяжелое состояние», — цитирует слова Трампа USA Today. Северную Корею он назвал «жестоким режимом» и пообещал справиться с ним. Уоромбир был помещен в тюрьму после того, как северокорейский суд вынес ему обвинительный приговор за «враждебные действия» против страны. 21-летний студент признался в краже плаката политической пропаганды и был приговорен к 15 годам каторжных работ.

Войны с будильником

Мужчина случайно уронил будильник в вентиляцию и уже 13 лет не может достать его, сообщает Vice. Все эти годы будильник звонит каждый вечер в определенное время. Как отмечает автор материала, примерный семьянин искал место, где можно просверлить отверстие для телевизионного кабеля. Именно поэтому он спустил привязанный к веревке будильник в вентиляцию. Веревка развязалась, и с тех пор будильник лежит на дне вентиляционной шахты. По словам «героя» истории, сначала он хотел сломать стену и достать ненавистный предмет, но потом они с женой смирились с назойливым сигналом и оставили все как есть.

Работающие вот уже 13 лет батарейки в будильнике могли бы сделать отличную рекламную кампанию для марки Toshiba.

«Бандит с соской»

В Бойнтон-Бич, штат Флорида, ребенок достал заряженный пистолет из коробки с игрушками, когда полицейские пришли проверять информацию о ненадлежащем обращении с ребенком, сообщает Statesman. Пока офицеры были в доме, трехлетний малыш решил вытащить свои игрушки из коробки. В коробке лежало несколько книг, а под ними — полуавтоматический пистолет. Один из офицеров немедленно взял пистолет и обнаружил, что оружие не было поставлено на предохранитель.