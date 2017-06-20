Дамаск: под обстрелами террористов пострадали четыре мирных жителя

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Дамаск, 20 июня. Боевики из района Восточная Гута подвергли обстрелам кварталы и окрестности столицы Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на Управление полиции Дамаска, что боевики обстреляли столичные кварталы Кафар Суса и Аббасиин. Ранения получили три мирных жителя. Отмечается, что была повреждена городская инфраструктура.

В окрестностях Дамаска исламисты подвергли обстрелу овощной рынок около населенного пункта Аль-Кеббас, пострадал местный житель.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что ВКС РФ ликвидировали 180 боевиков в Сирии.