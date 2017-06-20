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Новости Сирии
Дамаск: под обстрелами террористов пострадали четыре мирных жителя
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Дамаск: под обстрелами террористов пострадали четыре мирных жителя

13:26  20 Июня 2017
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Дамаск: под обстрелами террористов пострадали четыре мирных жителя

Дамаск, 20 июня. Боевики из района Восточная Гута подвергли обстрелам кварталы и окрестности столицы Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на Управление полиции Дамаска, что боевики обстреляли столичные кварталы Кафар Суса и Аббасиин. Ранения получили три мирных жителя. Отмечается, что была повреждена городская инфраструктура.

Дамаск: под обстрелами террористов пострадали четыре мирных жителя

В окрестностях Дамаска исламисты подвергли обстрелу овощной рынок около населенного пункта Аль-Кеббас, пострадал местный житель.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что ВКС РФ ликвидировали 180 боевиков в Сирии.

#сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
Алексей Громов
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