Названа цена российского спорткара DK Racing Shortcut

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Москва, 20 июня. Новый отечественный автомобиль для трековых гонок DK Racing Shortcut был официально презентован накануне, 19 июня. Как известно, болид построен из компонентов АвтоВАЗа.

Как отмечают инженеры, покупатели смогут приобрести спортивный автомобиль за один миллион рублей.

В продажу поступит спорткар, двигатель которого способен генерировать более 184 лошадиных сил и около 200 Ньютон-метров крутящего момента. Цифровая панель приборов, которую водитель сможет настраивать под себя, является одним из преимуществ спортивной машины. Кроме того, в болиде присутствует противопожарная система, а люди в салоне спорткара будут защищены шестью ремнями безопасности.

Напомним, ранее автомобильная компания Honda анонсировала премьеру бизнес-седана Accord десятого поколения.