Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Три населенных пункта в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь
Triangle Created with Sketch.

Три населенных пункта в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь

13:00  20 Июня 2017
1349

Три населенных пункта в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь

Дамаск, 20 июня. Гуманитарный конвой из 37 машин доставил гуманитарную помощь для 11 тысяч человек.

Гуманитарная помощь была доставлена при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца и ООН. Гуманитарный конвой привез продукты, медикаменты, предметы первой необходимости и детскую одежду в населенные пункты Мисраба, Мдейра и Хараста.

Три населенных пункта в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь

Отмечается, что гумпомощь предназначена для распределения на 11 тысяч мирных жителей в провинции Дамаск. Ранее стало известно, что гуманитарная миссия была задержана на два дня из-за ранения, полученного одним из сотрудников Красного Полумесяца во время террористического обстрела.

#сирия #гумпомощь #оон #дамаск
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть