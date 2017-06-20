Три населенных пункта в провинции Дамаск получили гуманитарную помощь

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Дамаск, 20 июня. Гуманитарный конвой из 37 машин доставил гуманитарную помощь для 11 тысяч человек.

Гуманитарная помощь была доставлена при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца и ООН. Гуманитарный конвой привез продукты, медикаменты, предметы первой необходимости и детскую одежду в населенные пункты Мисраба, Мдейра и Хараста.

Отмечается, что гумпомощь предназначена для распределения на 11 тысяч мирных жителей в провинции Дамаск. Ранее стало известно, что гуманитарная миссия была задержана на два дня из-за ранения, полученного одним из сотрудников Красного Полумесяца во время террористического обстрела.