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Новости Сирии
Подтверждения гибели верховного главаря ИГ пока нет — Гатилов
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Подтверждения гибели верховного главаря ИГ пока нет — Гатилов

13:04  20 Июня 2017
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Подтверждения гибели верховного главаря ИГ пока нет — Гатилов

Москва, 20 июня. На данный момент в распоряжении РФ нет достоверной информации о том, что верховный лидер запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади действительно был уничтожен в результате авиаудара ВКС РФ. 

«Подтверждения нет», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Подтверждения гибели верховного главаря ИГ пока нет — Гатилов

Напомним, ранее стало известно, что главарь террористов ИГИЛ* мог быть уничтожен в ходе успешного авиаудара ВКС РФ в районе сирийского города Ракка. Тогда было уничтожено более сотни террористов, однако достоверной информации о том, что аль-Багдади уничтожен, до сих пор не поступало.

Подтверждения гибели верховного главаря ИГ пока нет — Гатилов

В течение нескольких предыдущих лет Абу-Бакра аль-Багдади неоднократно «уничтожала» американская авиация, однако всякий раз оказывалось, что в Пентагоне поспешили заявить об уничтожении лидера террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#гатилов #багдади
Валентин Меликов
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