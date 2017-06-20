Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Алеппо: при взрыве в городе Эль-Баб уничтожен командир дивизии «Султан Мурад»
Triangle Created with Sketch.

Алеппо: при взрыве в городе Эль-Баб уничтожен командир дивизии «Султан Мурад»

12:56  20 Июня 2017
1506

Алеппо: при взрыве в городе Эль-Баб уничтожен командир дивизии «Султан Мурад»

Эль-Баб, 20 июня. В городе Эль-Баб провинции Алеппо продолжается междоусобная война между различными группировками «умеренной» оппозиции.

Местные источники сообщают, что в результате взрыва в штабе группировки «Аль-Султан Мурад» погиб один из командиров вооруженного формирования Абу Хилял аль-Хомси. Сообщается, что вместе с лидером группировки ликвидированы 12 боевиков.

Алеппо: при взрыве в городе Эль-Баб уничтожен командир дивизии «Султан Мурад»

Ранее отмечалось, что часть группировки «Аль-Султан Мурад» перешла на сторону правительственных войск и покинула Эль-Баб. Взрыв в штабе группировки мог стать местью бывших соратников боевиков за предательство.

#сирия #эль-баб #абу хилял аль-хомси #султан мурад
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть