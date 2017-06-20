Алеппо: при взрыве в городе Эль-Баб уничтожен командир дивизии «Султан Мурад»

В Избранное

Скопировать

Эль-Баб, 20 июня. В городе Эль-Баб провинции Алеппо продолжается междоусобная война между различными группировками «умеренной» оппозиции.

Местные источники сообщают, что в результате взрыва в штабе группировки «Аль-Султан Мурад» погиб один из командиров вооруженного формирования Абу Хилял аль-Хомси. Сообщается, что вместе с лидером группировки ликвидированы 12 боевиков.

Ранее отмечалось, что часть группировки «Аль-Султан Мурад» перешла на сторону правительственных войск и покинула Эль-Баб. Взрыв в штабе группировки мог стать местью бывших соратников боевиков за предательство.