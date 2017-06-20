Россия рассчитывает на участие США в переговорах по Сирии в Астане —МИД РФ

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Москва, 20 июня. В МИД РФ заявили, что Россия ожидает участия США во встрече в Астане 4-5 мая в качестве наблюдателей.

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов сообщил, что российская сторона рассчитывает на участие делегации Вашингтона в очередных переговорах по Сирии в Астане в качестве наблюдателей. «США постоянно участвовали в качестве наблюдателя, — сказал высокопоставленный дипломат. — Надеемся, будут и в этот раз», — добавил он.