Швеция и Польша выступили за продление санкций против России

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Варшава, 20 июня. Санкции Евросоюза против России необходимо продлить. Снять их можно будет, когда РФ «выполнит минские соглашения». С заявлением об этом выступил премьер-министр Швеции Стефан Левен после окончания встречи с польским коллегой Беатой Шидло.

«Мы за то, чтобы сохранить санкции до момента, когда Россия выполнит минские соглашения», — выразил позицию обеих стран шведский премьер.

Шидло добавила, что на встрече с Левеном России было уделено много времени. В частности, главы кабинетов министров Швеции и Польши говорили об отношениях с Москвой и об «угрозах», которые исходят от РФ.