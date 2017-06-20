ДНР передаст Киеву тела трех бойцов ВСУ, погибших под Мариновкой

В Избранное

Скопировать

Донецк, 20 июня. Представители Минобороны ДНР и украинские волонтеры из организации «Эвакуация 200» эксгумируют тела трех военнослужащих ВСУ в районе села Мариновка на востоке республики, сообщили в командовании.

ДНР передаст эксгумированные тела трех украинских военнослужащих волонтерам «Эвакуация 200», сообщил представитель оборонного ведомства республики. Выезд в населенный пункт Мариновка на востоке ДНР состоится завтра.

Отметим, что в конце июля 2014 года вблизи Шахтерска развернулись бои – в районе Мариновки была уничтожена инфраструктура, были потери среди мирного населения. ВСУ в этом столкновении, по данным оборонного ведомства ДНР, потеряли убитыми несколько тысяч человек.