Пожаловавшийся Путину житель Приморья получит «дальневосточный гектар»

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Владивосток, 20 июня. Глава Приморского края Владимир Миклушевский встретился с жителем Владивостока, который в ходе прямой линии с главой российского государства Владимиром Путиным пожаловался на трудности при оформлении «дальневосточного гектара», и дал обещание, что в ближайшее время все «зависшие» участки выдадут.

Миклушевский подчеркнул, что вскоре все проблемы будут решены, а «зависшие» участки раздадут.

Напомним, на «Прямую линию с Владимиром Путиным» позвонил житель Приморья и рассказал лидеру РФ о бюрократии и трудностях в оформлении «дальневосточного гектара».

Президент РФ отметил, что, скорее всего, речь идет об отсутствии нормального кадастра, а также пообещал разобраться в ситуации.

Как сообщили местные власти, Иван Таркин на сегодняшний день не смог оформить участок по причине вступивших с начала этого года изменений в закон о «дальневосточном гектаре».