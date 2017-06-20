Инсайдер рассказал о разработке iPhone 8

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Купертино, 20 июня. Американская корпорация Apple пока что даже не приступила к разработке iPhone 8, несмотря на ажиотаж вокруг девайса. Об этом рассказал источник, близкий к компании, которая разрабатывает аксессуары для продукции Apple.

Ранее сообщалось, что этой осенью, не считая улучшенных iPhone 7s и iPhone 7s Plus, компания представит долгожданный iPhone 8, однако, по словам источника, это все домыслы прессы. Согласно предварительной информации, купертиновцы работают над устройством iPhone Decade Edition, который будет приурочен к 10-летию бренда iPhone, пишет Planet Today.