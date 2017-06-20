Продавец в Якутске заклеил ребенку скотчем рот за кражу плитки шоколада

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Якутск, 20 июня. В Якутске арестовали продавца магазина, обвиняемого в незаконном лишении свободы семилетнего мальчика, укравшего плитку шоколада. Следователи установили, что мужчина заклеил ребенку рот скотчем и насильно удерживал в подсобке.

Уголовное дело против продавца было возбуждено после проверки многочисленных публикаций в СМИ. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По предварительным данным СК РФ, 16 июня около 10.30 продавец маленького продуктового магазина в Якутске поймав на краже плитки шоколада семилетнего ребенка, заклеил его руки и рот скотчем и удерживал в подсобном помещении. Его преступные действия пресекла девушка, ставшая очевидцем происходящего. Кроме того, она успела снять преступные действия мужчины на камеру мобильного телефона и выложила запись в Интернет.

В ведомстве отметили, что продавец ранее не был судим, не имеет постоянного места жительства и регистрации. Его оперативно задержали и допросили, а после проведения проверки его показаний, ему было предъявлено обвинение.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. По решению суда сейчас он арестован и отправлен в СИЗО.

Напомним, в конце февраля «Ура.ру» сообщало о чудовищной расправе двух охранников магазина над покупателем, забывшем заплатить за шоколадку. Трагедия произошла в Екатеринбурге. Мать погибшего мужчины сообщила, что он вернулся из магазина весь в крови и успел рассказать, что в одном из городских магазинов взял в торговом зале пиво и шоколадку, которую положил в карман и просто забыл за нее заплатить.