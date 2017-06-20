Радужная чума косит Европу, открывая ворота ИГ: Милонов о решении ЕСПЧ по гей-пропаганде

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационными положения российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Один из авторов закона о запрете гей-пропаганды Виталий Милонов считает, что решение ЕСПЧ — знак того, что «толерантная» Европа окончательно капитулировала перед «радужной чумой», и объясняет, какая страшная судьба ожидает европейцев в ближайшем будущем.

ЕСПЧ рассматривал жалобу российских ЛГБТ-активистов, которые привлекались к административной ответственности на основании российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Среди тех, кто апеллировал Европейскому суду по правам человека, — члены сообщества GayRussia Николай Алексеев, Николай Баев и Алексей Киселев.

По мнению ЕСПЧ, российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних нарушает право на выражение мнения, а также нарушает положения Европейской конвенции о правах человека о запрете дискриминации.

После отмены в 1993 году уголовного наказания за мужеложство в России неоднократно предпринимались попытки ограничить пропаганду гомосексуализма, как на региональном, так и на государственном уровне. Подобный закон был в частности в Санкт-Петербурге, его автором и инициатором принятия являлся тогдашний депутат законодательного собрания города Виталий Милонов.

Летом 2013 года Государственная дума РФ в целях «защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей», приняла закон, дополняющий административный кодекс РФ статьей, устанавливающую ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Закон вступил в силу после подписания президентом России Владимиром Путиным.

В октябре 2015 года в Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за любое «публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений», но пока это предложение еще не стало законом.

Один из самых непримиримых борцов с гей-пропагандой — депутат Госдумы Виталий Милонов на днях обрушился на администрацию социальной сети Facebook за использование радужного смайлика.

«Буду просить Роскомнадзор заставить Facebook выполнять российское законодательство и не допускать радужного г**на в виде содомских улыбок диавола, — написал депутат в своем аккаунте в соцсети. — Если не согласны будут американские администраторы, нафиг заблокировать в РФ».

Решение ЕСПЧ по закону о запрете в РФ гей-пропаганде Виталий Милонов прокомментировал Федеральному агентству новостей.

«Безусловно, решение ЕСПЧ — это знаковое событие, — отметил Милонов, — потому что сейчас по всей Европе несется новая волна чумы. Ну, Европа вообще «любит» болеть чумой. То ее выкашивает черная чума, то теперь радужная чума выкашивает европейские ряды».

По словам депутата, европейская толерантность к нетрадиционным сексуальным отношениям играет на руку террористам всех мастей, включая запрещенную в РФ группировку «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*).

«Это дает надежду всем террористам, потому что они видят, что европейские общество, больное толерантностью, не может сопротивляться никаким внешним угрозам, — отметил депутат. — Поэтому скоро европейское общество будет захвачено различными радикалами, называющими себя последователями ислама террористами и всяческими «игилами». По сути, европейцы открыли городские ворота перед натиском темной силы. А открыли не потому, что так решили, а в силу предательства, слабости, инфекции. «Инфекцией» я называю толерантность и одобрение гомосексуализма».

На этом фоне гей-парад, два дня назад состоявшийся в Киеве, кажется Милонову весьма показательным симптомом.

«Я вижу некий знак в том, что на днях на Украине прошел отвратительный по своей гадости парад для таких содомитов. Содомиты показали, что решили поддержать украинцев, и сказали им: да вы уж поймите, что мы вам дали кое-какие послабления, возможность за деньги въезжать в Европу без виз, но за это вы должны расплачиваться. Это было сделано для того, чтобы украинцы не думали каким-то образом уйти от этой платы. Это плата, которую нужно обязательно внести — принести в жертву сначала своих детей, семьи, принести в жертву свое общество. Ну, а потом это ослабленное украинское общество войдет в Евросоюз, который, честно говоря, скоро будет уже никому даром не нужен. Там, на крыше Европарламента, уже будет сидеть какой-то дикарь в черной маске и водружать черный флаг «Исламского государства»*. И это скоро произойдет, это уж точно», — предупредил Виталий Милонов.

* Организация запрещена на территории РФ.