«Следователь» обманул московскую пенсионерку на 120 тысяч рублей

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Москва, 20 июня. Представившийся следователем мошенник обманул московскую пенсионерку. По словам источника в правоохранительных органах, неизвестный позвонил женщине на домашний номер телефона и заявил, что ее сын якобы совершил наезд на пешехода.

Лжеследователь предложил заплатить 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело. Как рассказал правоохранителям сын пенсионерки, его мать отдала преступнику 120 тысяч рублей у своего подъезда, к которому подъехал неизвестный.

В настоящее время ведется розыск преступника. Следственные мероприятия осложнены фактом того, что пенсионерка не запомнила, как выглядел вымогатель, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник забрался через окно в одну из московских больниц и украл медицинское оборудование на девять миллионов рублей.