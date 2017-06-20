МРК проекта 22800 — опасный «паучок» с «Калибром»

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Сирийская кампания предоставила Министерству обороны России неоценимую возможность проводить испытания новейшего вооружения не просто в условиях, максимально приближенных к боевым, а на самом настоящем поле боя. Пожалуй, главной оружейной «премьерой» Сирии стало успешное использование по наземным целям 7 октября 2015 года тремя малыми ракетными кораблями (МРК) проекта 21631 и ракетным кораблем проекта 11661К ракетного комплекса «Калибр».

Позже последовали новые пуски данных крылатых ракет, а Минобороны РФ продолжило курс на масштабную «калибризацию» флота. В рамках этой программы осуществлялось не только оснащение «Калибрами» строившихся надводных кораблей и подводных лодок, но и переоборудование в носители «Калибров» уже находившихся в строю вымпелов.

«Калиброносные байдарки»

Практически одновременно с «калибризацией» флота российскому военному руководству пришлось решать еще одну задачу. Ситуация на Черном и Средиземном морях после воссоединения Крыма с Россией настойчиво требовала экстренного усиления Черноморского флота. Причем в первую очередь, ударными единицами.

Поскольку физически ускорить ввод в строй предназначенных для пополнения КЧФ фрегатов проекта 11356 и дизель-электрических подводных лодок проекта 636 не представлялось возможным, Минобороны пошло на неожиданный шаг. Исходно создававшиеся для Каспийской флотилии МРК проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Серпухов» и «Зеленый Дол» решено было отправить на Черное море.

Конечно, это являлось паллиативным решением. «Буяны-М» были спроектированы для действий в закрытой акватории Каспийского моря. Они имели габаритные ограничения, вызванные необходимостью вписаться в габариты шлюзов, а также проходить под пролетами мостов Волго-Балтийского водного пути.

В общем, МРК проекта 21631, с их водометными движителями, пониженными мореходностью и автономностью, для действий в Черном и, тем более, Средиземном море подходили не особо. Но то обстоятельство, что каждый из «Буянов-М» мог нести 8 дозвуковых «Калибров» или сверхзвуковых «Ониксов», продолжительное время в глазах военных искупало вышеперечисленные недостатки. Тем более что ударный потенциал данных МРК равнялся таковому у фрегатов проекта 11356, вчетверо (!) превосходящих «Буяны-М» по своему водоизмещению.

К осени 2016 года Министерству обороны РФ стало понятно, что дальнейшее присутствие МРК проекта 21631 в составе Черноморского флота перестает себя оправдывать. Черноморский регион уже достаточно плотно контролировался наземной группировкой и авиацией ВС РФ, базирующимися в Крыму. Одновременно КЧФ начал получать фрегаты и подводные лодки, т.е. новые «калиброносцы» с куда лучшей, чем у «Буянов-М», мореходностью и автономностью.

По этой причине «Серпухов» и «Зеленый Дол» были отправлены на Балтику, более подходившую «Буянам-М» по условиям базирования и эксплуатации. Это избавило «калиброносные байдарки», как за глаза называли на Черном море МРК проекта 21631, от службы «на грани подвига».

Актуальную для всего отечественного ВМФ проблему скорейшего пополнения корабельного состава новыми «калиброносцами» с более приемлемыми показателями автономности и мореходности, чем у «Буянов-М», теперь должны были решить уже находившиеся в постройке МРК проекта 22800.

Чтобы понять, откуда эти корабли взялись, нам придется мысленно вернуться лет на 16 назад.

От «Скорпиона» до «Буянов»

Желание получить современные мореходные МРК, сконструированные по методике «дешево и сердито», позволяющие за достаточно короткие сроки создать действующие под «зонтиком» береговой ПВО ударные корабельные группировки, стало посещать флотское командование еще в «лихие девяностые». Это явилось отправной точкой для появления в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» в начале «двухтысячных» идеи постройки серии ракетно-артиллерийских катеров проекта 12300 (шифр «Скорпион»).

Имея полное водоизмещение всего в 465 тонн, «Скорпионы» должны были нести 100-мм универсальную артустановку А-190Э со скорострельностью 80 выстрелов в минуту, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Каштан-1», а главное — 4 противокорабельные ракеты «Яхонт» вертикального старта с дальностью стрельбы 300 км и массой боевой части 200 кг.

Предсерийный «Скорпион» заложили 5 июня 2001 года в Рыбинске на стапелях открытого акционерного судостроительного общества «Вымпел». Изначально планировалось сдать катер заказчику уже в 2005 году, но… Сначала достройку «Скорпиона» притормозил недостаток финансирования, а позже военные и вовсе потеряли к детищу «Алмаза» интерес. Объяснялось это тем, что «Скорпион» был «узко заточен» под действия лишь против надводных целей.

В то же время Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л. В. уже успешно заканчивало работу над созданием ракетного комплекса «Калибр». Широкая ракетная номенклатура «Калибра» позволяла поражать не только надводные, но и наземные цели.

При этом из того же универсального корабельного стрельбового комплекса можно было осуществлять запуск и сверхзвуковых противокорабельных ракет, являвшихся главным убойным «козырем» малютки-«Скорпиона». Стоит отметить, что дальность пуска «Калибров» превышала 500 км, что де-факто нарушало условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Но поскольку «Калибры» декларировались как ракеты морского, а не сухопутного базирования, де-юре они РСМД не нарушали.

В общем, военному руководству захотелось получить нечто более универсальное и дальнобойное, чем «Скорпион», пусть и по большей цене. Как результат, первенец проекта 12300 так и остался недостроенным, ибо в него «Калибр» никак не влезал! Зато у Зеленодольского проектно-конструкторское бюро имелся как опыт создания первого в России ракетного корабля с «Калибрами», «Татарстана» проекта 11661К, так и строившиеся 500-тонные малые артиллерийские корабли проекта 21630 (шифр «Буян»), спроектированные для каспийской акватории.

В отличие от «Скорпиона», переделать под «Калибры» «Буяны» с попутным увеличением тоннажа кораблей почти вдвое оказалось заметно проще. Что «зеленодольцы» с благословения государства и сделали, получив на выходе уже знакомые нам «Буяны-М».

Форсированная по срокам постройка столь компактных, но обладавших высоким ударным потенциалом боевых кораблей вызвала у аналитиков массу вопросов. Последние исчезли лишь 7 октября 2015 года, когда, как уже говорилось, 3 «Буяна-М» и «Татарстан» отстрелялись из акватории Каспия по целям в Сирии «Калибрами».

Но, при всех имеющихся у проекта 21631 плюсах, в ходе эксплуатации «Буянов-М» на Черном море у зеленодольских МРК обнаружились и минусы, перечисленные нами в начале статьи.

Его Величество «Каракурт»

Отсутствие в составе отечественных флотов, особенно КЧФ, «товарного» количества «калиброносцев», пусть и в виде мореходных МРК, стало ощущаться еще острее после того, как в связи с прекращением поставок двигателей с Украины застопорилась постройка второй тройки фрегатов проекта 11356. Мореходные МРК оказались нужны «уже вчера», при этом Зеленодольское проектно-конструкторское бюро было загружено работой над другими проектами. Вследствие совокупности всех этих факторов, спустя 14 лет после закладки «Скорпиона», круг замкнулся — проектирование мореходных МРК вновь было поручено ЦМКБ «Алмаз».

«Алмазовцы» не стали изобретать велосипед. Соединив удачные конструктивные решения своего «Скорпиона» с имеющимся у «Буяна-М» универсальным корабельным стрельбовым комплексом на 8 «Калибров» или «Ониксов», ЦМКБ спроектировало малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт»).

Впервые облик нового МРК был представлен общественности на международном военно-техническом форуме «Армия-2015». Головные два корабля проекта 22800, получившие названия «Ураган» и «Тайфун», заложили 24 декабря 2015 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла».

Необходимость импортозамещения, а также отработки отдельных узлов и агрегатов, в частности созданной санкт-петербургским машиностроительным заводом «Арсенал» корабельной 76,2-мм артустановки АК-176МА, несколько задержали достройку «Каракуртов». И все же 2 июня 2017 года СМИ опубликовали информацию о том, что первый МРК проекта 22800 — «Ураган» — будет спущен на воду до конца этого лета.

Всего военные моряки планируют получить от промышленности не менее 18 «Каракуртов», предназначенных для пополнения состава Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Необходимость постройки МРК проекта 22800 для нужд Северного флота пока не озвучивалась.

Любопытно, что при лучших показателях мореходности и автономности «Каракурты» будут иметь на 149 тонн меньшее водоизмещение, чем у «Буянов-М». Более скромные размеры, по сравнению с проектом 21631, повысят скрытность новых МРК. Возможности же обнаружения целей у «Каракуртов» повысятся — проект 22800 оснащен интегрированной мачтой с размещенными на ней неподвижными фазированными антенными решетками многофункционального радиолокационного комплекса.

Уступая «Буянам-М» по мощи артиллерийского вооружения — 76,2-мм артустановка вместо 100-мм — «Каракурты» будут нести тот же, что и у проекта 21631, ударный ракетный комплекс, позволяющий поражать надводные цели в радиусе около 500 километров, а наземные — в радиусе около 1500 километров. Таким образом, подобно «Буянам-М», скромные по размерам, но имеющие на вооружении восьмерку «Калибров» МРК проекта 22800 вполне могут именоваться малыми ракетными кораблями стратегического назначения.